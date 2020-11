Mai tanti decessi come nelle ultime 24 ore

È picco di decessi in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 26 morti come conseguenza dell’infezione da Covid 19. Se ne contano 9 in provincia di Bari, altrettanti in provincia di Foggia, 7 nella Bat e 1 in provincia di Taranto. Sul fronte della diffusione del virus, dai 7543 tamponi somministrati, sono risultati positivi in 850. Sempre le provincie di Bari e Foggia le più colpite, la prima con 277 casi e l’altra con 273. Meglio nella Bat, che fa registrare 55 casi, mentre il tarantino ne conta 79. Salgono i contagi nel brindisino che rileva 91 casi, e il leccese con 73 contagi. Per gli altri due casi, uno è riferito a residente fuori regione, per l’altro non è certa la residenza. Sale leggermente il numero dei pazienti ricoverati, sono 867, mentre altri 234 si sono negativizzati al virus e quindi dimessi degli ospedali.