Poco sotto mille casi la curva del contagio in Puglia

Scende sotto quota 1000 il numero dei nuovi contagi in Puglia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati contati 994 a fronte di 6196 tamponi somministrati. Nell’area metropolitana barese, che rimane sempre la più colpita, i nuovi casi di contagio sono 373. Anche il foggiano continua a presentare numeri importanti, con 229 casi rilevati nell’ultima giornata. Continuano ad essere alti anche i numeri della Bat, 123 contagi, e nel tarantino, 153 casi. Alti i numeri anche nel brindisino, 79 contagi, una provincia dove i casi giornalieri sono sempre stati più contenuti. Va meglio nel leccese, che conta 26 casi. Ulteriori 11 contagi riguardano persone residenti fuori regione. Anche il numero dei decessi in Puglia durante questa seconda ondata della pandemia comincia a essere alto. Nelle ultime 24 ore sono decedute infatti 10 persone, 3 nel barese, 1 nel brindisino, 1 nel leccese e 4 in provincia di Taranto. Va ad incrementarsi anche il numero dei ricoveri che raggiunge quota 861, con i pazienti in terapia intensiva che sono 116, numero che rappresenta lo 0,8 per cento dei ricoverati. Per fortuna ricomincia ad essere consistente anche il numero dei guariti. Nelle ultime ore sono stati dimessi 276 pazienti.