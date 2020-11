I numeri fanno paura ma sono il frutto del riallineamento dei dati

Come hanno spiegato sia il direttore della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, che l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, i dati di oggi non rappresentano il picco dei contagi in Puglia, ma sono il frutto del recupero di numerose schede non inserite negli ultimi giorni nei sistemi informatici. C’è stato quindi un riallineamento che fa salire la curva del Covid 19 a 1.163 casi in tutta la Regione. Nella ripartizione per provincie i dati recitano di 716 casi nella provincia di Bari, nella Bat 117, in Capitanata 115, nel tarantino 101, in provincia di Lecce 45, e in provincia di Brindisi 61. Altri 7 casi sono attribuiti a persone residenti fuori regione, un altro caso a un paziente la cui provincia non è nota. La certezza è che nelle ultime 24 ore sono decedute 12 persone, 1 nella Bat , 11 nel foggiano. Così come è certo il numero dei ricoverati in ospedale, che attualmente sono 844, con 51 casi che si sono aggiunti nelle ultime 24 ore. nelle terapie intensive, ma il dato è fermo a ieri, i ricoverati sono 88. In compenso in giornata sono stati dimessi 194 pazienti guariti dal Covid.