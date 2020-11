È nella provincia di Foggia il numero più alto di positivi

Nelle ultime 24 ore è la provincia di Foggia a registrare il più alto numero di contagi in Puglia. Sono 227 i nuovi casi sui 680 positivi riscontrati in tutta la Regione. Scende a 150 contagi in numero dei contagi in provincia di Bari, poco più della Bat che ne segna 127. Nel tarantino i nuovi casi sono 57, mentre la provincia di Lecce fa registrare un suo picco co 73 casi. Più contenuti i numeri del brindisino con 39 casi rimanendo la provincia pugliese con la minore diffusione del contagio. Ulteriori 7 casi sono attribuiti a persone con residenza fuori regione. I decessi nelle ultime ore sono 8, tre nel barese, due nel foggiano e altrettanti nel tarantino, uno in provincia di Brindisi. Sale a 764 il numero dei ricoverati, 39 in più rispetto a ieri. 87 contagiati sono in terapia intensiva.