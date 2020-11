Stabile la curva del contagio ma numeri sempre alti

Si può al momento considerare stabile la curva del contagio in Puglia, con i 762 casi rilevati, 29 in meno rispetto a ieri. Anche nella provincia di Bari si allenta leggermente la pressione con i 263 contagi, ma sale in provincia di Foggia dove i novi casi sono 227, e dove ci sarebbero dei contagiati tra medici e pazienti, anche nei «Riuniti», l’ospedale del capoluogo di Capitanata, e dove si sono verificati 7 decessi sui 10 avvenuti in tuta la regione. Gli altri sono 2 nel brindisino, 1 nella Bat. Alto sempre il numero dei contagi nella Bat, 82 casi, e nel tarantino, 101 casi. Sempre più contenuti i numeri dei casi positivi nel leccese, 25, e nel brindisino, 59. Ancora 6 casi di contagiati la cui residenza è fuori regione, mentre un ultimo caso è stato riclassificato e attribuito. Risale leggermente il numero dei ricoverati in ospedale, sono 725, per un totale di positivi al Covid che in Puglia ha raggiunto gli 11393 casi. I dati relativi a ieri riportano 84 pazienti ricoverati in terapia intensiva, pari all’80 percento dei posti attualmente disponibili in tutti gli ospedali pugliesi dedicati al Covid.