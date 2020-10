La Puglia supera i 10mila casi attualmente positivi

È salito ad oltre 10mila il numero complessivo dei positivi al Covid 19 in Puglia. A concorrere i 716 casi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero di tamponi pari a 7083. Un numero mai registrato in precedenza, che fa però scendere di una cinquantina di casi il totale dei contagi registrati nella giornata precedente. È sempre la provincia di Bari a far registrare il numero più alto di contagiati, sono 240, con la capitanata che segue a ruota con 208 casi. Tornano alti i numeri anche nel tarantino, sono 129 i positivi delle ultime ore, mentre la Bat ne fa registrare 48. Stesso numero di contagiati in provincia di Lecce, un po’ meno, 41 nel brindisino. Altri due casi sono riferiti a un residente fuori regione e ad un altro contagiato la cui provincia di residenza non è nota. Sono 7 i decessi registrati, 2 nel barese, 5 nel foggiano. Scende leggermente il numero dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali Pugliesi, sono 747, 13 in meno rispetto a ieri. Questo vuol dire che nella giornata di ieri sono uscite dal tunnel del virus 44 pazienti. Per contro supera le 70 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.