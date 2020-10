Sale la curva del Covid, sale il numero dei decessi

Torna abbondantemente sopra 600 il numero dei nuovi positivi al Covid 19 in Puglia. 611 per l’esattezza, ben 187 casi più di ieri. E continua a salire anche il numero dei decessi. Se ne sono contati 13 nelle ultime 24 ore, 1 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia e 2 in provincia di Taranto. Nel dettaglio il bollettino quotidiano della Regione segnala 239 casi in provincia di Bari e 137 in provincia di Foggia. La Bat fa registrare un notevole incremento di casi, sono 142 in un solo giorno, mentre il tarantino i nuovi contagi riportati sono 58. Sempre più contenuti i numeri delle provincie di Lecce e Brindisi, nel primo caso sono 15 i contagiati, nel secondo 13. Continua a salire anche il numero dei ricoverati, sono 686, tanto che il servizio sanitario regionale ha disposto l’apertura di un reparto Covid nell’ospedale di Altamura con 40 posti letto, e di post Covid in quello di Terlizzi. In quest’ultimo nosocomio già da oggi sono state sospese la gran parte delle visite specialistiche e gli esami diagnostici, proprio per permettere l’ospedale di attrezzarsi a poter ricevere gli ammalati che usciti dalla fase critica, necessitano ancora di cure per sconfiggere definitivamente il virus. In terapia intensiva sono attualmente ricoverati in 59.