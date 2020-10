424 è il numero dei nuovi casi in Puglia

Più basso il numero di tamponi effettuati nel fine settimana, sono stati 3057, ma rimane alto il numero dei nuovi casi di contagio, 424. E alto è stato anche il numero dei decessi, 10 in totale, 9 dei quali in provincia di Bari, l’altro nella Bat. È questo il report quotidiano della Regione sull’andamento in Puglia del Covid 19. I dati raccontano di 198 casi in provincia di Bari, 109 nel foggiano. E ancora 42 casi nella Bat, 28 nel leccese, 16 nel tarantino e 30 in provinciali Brindisi. Altri 2 casi riguardano persone residenti fuori regione, mentre un ultimo caso la cui residenza non era nota, è stato riclassificato e attribuito. Attualmente sono in 8279 i positivi in Puglia, 648 dei quali sono ricoverati in ospedale, il numero è in continua crescita, sono infatti 43 in più rispetto a ieri, tra di loro 57 sono in terapia intensiva. Quest’ultimo dato però è riferito alla giornata di ieri. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi somministrati rimane ferma da diversi giorni al 12 percento. Così come da diversi giorni il numero dei guariti rimane basso. Nelle ultime 24 ore appena in 7 hanno superato il virus.