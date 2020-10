Oltre la metà dei casi pugliesi è nelle provincie di Bari e Foggia

Sono 515 i casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Di questi 208, nell’area metropolitana di Bari. La provincia di Foggia fa sempre segnare numeri a 3 cifre, sono 103 i contagi rilevati, con la Bat che segue a ruota nei nuovi casi. Ne fa registrare nell’ultima giornata 90. Un po’ meglio dei giorni precedenti la situazione nella provincia di Taranto che segna 45 casi, mentre nel leccese i contagi continuano a salire. Sono 43. Meglio nel brindisino che registra 21 casi. Altri ulteriori 4 casi riguardano residenti fuori regione, per un ulteriore contagiato non è stata rilevata la provincia di residenza. Anche oggi il numero dei decessi è importante. Sono 7 sul territorio regionale, di questi uno per provincia nel barese e nella Bat, 4 in provincia di Foggia. Un ulteriore decesso ha riguardato un residente fuori regione. Hanno superato quota 600 i ricoverati in ospedale. L’unico numero confortante è quello che riguarda i guariti. Dall’inizio della pandemia in Puglia hanno sconfitto il virus in 6011, 34 nelle ultime 24 ore, anche se il ritmo delle guarigioni negli ultimi giorni è leggermente calato su tutto il territorio nazionale.