Cresce ancora la curva le contagio in Puglia

Superata abbondantemente quota 600 contagi. Sono esattamente 631 quelli registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Ormai oltre il doppio di quanti se ne registravano quotidianamente nei mesi di marzo e aprile. Come sempre è la provincia di Bari, con 284 casi a far rilevare il numero più alto di casi, seguita da quella di Foggia con 123 nuovi positivi. In rialzo costante anche i numeri delle altre provincie pugliesi. Nella Bat i contagi si contano a tre cifre, sono 101, nel tarantino il conteggio sale a 60 casi. In risalita anche i contagi nel leccese, 36 casi, e nel brindisino 32. Altri 6 casi sono attribuiti a persone residenti fuori regione, mentre altri 11 casi la cui residenza non era nota, sono stati riclassificati e attribuiti. Nella giornata si è registrato anche un picco nei decessi, 10 in totale, di cui 6 nel barese, 1 nel brindisino, 2 nel foggiano e 1 nel tarantino. Complessivamente il numero dei ricoverati in ospedale sale a 575, 44 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In 52, il dato è aggiornato a ieri, sono in terapia intensiva. «Il numero quotidiano di contagi in leggero e continuo aumento – ha dichiarato l’assessore Pierluigi Lopalco - si accompagna di conseguenza ad una pressione sul Servizio Sanitario Regionale, sia sui servizi territoriali che sul sistema ospedaliero. È importante uno sforzo da parte di tutti per rallentare la crescita dei contagi. Nelle prossime settimane dobbiamo ridurre al minimo necessario i nostri contatti sociali».