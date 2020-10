È sempre più alto il numero dei nuovi contagi in Puglia

Il Covid 19 in Puglia è al galoppo. Si contano infatti 590 nuovi casi positivi nella Regione, di questi 234 nella provincia di Bari. A concorrere a numeri così alti, il focolaio che è stato individuato in una struttura protetta di Triggiano, dove un centinaio di persone, tra ospiti e operatori, sono rimasti contagiati. Per 4 degli ospiti contagiati si è reso necessario l’immediato ricovero in ospedale. Si tratta di numeri che potrebbero ancora salire, visto che i test in quella struttura sono continuati fino alla tarda serata di ieri, i cui risultati dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Nel frattempo la struttura è stata completamente rimodulata per separare i positivi da i negativi, e sono previsti ulteriori test molecolari tra i negativi. Sulla stessa scia è la provincia di Foggia, che fa segnare ulteriori 176 casi. Sotto osservazione un focolaio scoppiato in un istituto comprensivo a Rodi Garganico dove sono stati rilevati 14 ragazzi e 4 insegnati positivi al tampone. Per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti è stato predisposto il tampone oltre all’isolamento fiduciario. Non va meglio nella Bat dove i nuovi casi sono 58, e nel tarantino che segna 65 casi. Nel leccese i nuovi positivi sono 19, nel brindisino 30. Per altri 7 contagiati non è nota la provincia di residenza. È da registrare un decesso in provincia di Taranto. Sale complessivamente a 531 il numero dei ricoverati in ospedale.