Un nuovo picco di contagi in Puglia

È un balzo in avanti notevole quello della curva del Covid 19 in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 485 casi positivi su 5651 test effettuati. Sono sempre le provincie di Bari e Foggia a far riscontrare i numeri maggiori. Con 178 casi nell’area metropolitana e 132 in Capitanata. Sale anche il numero di positivi nel Tarantino, sono 83 le diagnosi positive, nella Bat 53. Nel leccese i nuovi casi sono 19, nel brindisino 22. Ancora 2 casi relativi a residenti fuori regione. Nell’ultima giornata è stato registrato un decesso in provincia di Bari. Sfiorano ormai i 500 i contagiati ricoverati negli ospedali pugliesi. Circa 50 i casi più gravi che hanno bisogno della terapia intensiva. «Purtroppo le previsioni di crescita della curva epidemica a metà settimana sono confermate - ha detto l'Assessore alla sanità Pierluigi Lopalco - L’elevato numero dei casi di oggi è sostenuto anche dall’aumento consistente dei positivi in provincia di Taranto. La situazione sul territorio è al momento sotto controllo grazie all’enorme sforzo di risorse messe in campo dai dipartimenti di prevenzione. Rimane forte il nostro appello ad evitare nel proprio contesto familiare e di lavoro ogni occasione di contagio.