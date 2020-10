Al via l’anno pastorale in diretta streaming

Il convegno pastorale e gli incontri parrocchiali, si terranno tutti in streaming sui canali social della Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo. La decisione è in osservanza delle norme del DPCM del 18 ottobre 2020, che sospende «tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza». Per questo il Vescovo, Don Mimmo Cormacchia, e l’Ufficio pastorale, ritenendo opportuno non venire meno all’importante appuntamento di comunione che dà avvio all’anno pastorale, rimodula la proposta del convegno pastorale diocesano che si svolgerà secondo le modalità indicate. Il momento diocesano si terrà il 23 ottobre dalle 19 alle 21e sarà trasmesso in diretta dal Seminario vescovile. «La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa» che sarà illustrato dal preside della facoltà Teologica pugliese. Vito Mignozzi, preceduto dai saluti del Vescovo. Grazie alle tecnologie a disposizione non c’è limite di numero per seguire i lavori. Il 28 ottobre è previsto il momento parrocchiale. «Parrocchia missionaria. Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli. Riflessione comunitaria e proposte operative a partire dal Programma Pastorale Diocesano 2020/21» il tema. Sempre in comunione di intenti con la Chiesa diocesana, ciascun Consiglio pastorale parrocchiale e/o gruppi extraparrocchiali, potranno riunirsi in condizioni di sicurezza (in presenza o a distanza) per rispondere alla domanda: come attuare quelle linee programmatiche nella vita della comunità per rendere la parrocchia missionaria?