Scende leggermente la curva del contagio in Puglia

Scende sotto quota 300 il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Puglia, a fronte dei 5827 tamponi somministrati. Sono per l’esattezza 295 quelli registrati nelle ultime 24 ore, con le provincie di Bari e Foggia sempre in primo piano per l’alto numero di contagi. Nell’area metropolitana barese infatti i casi rilevati sono 113, mentre in Capitanata sono 91. Anche la Bat continua a segnare numeri alti, sono 31, e Taranto che ne segna 43. Meglio, come sta succedendo dall’inizio di questa seconda ondata di coronavirus le provincie di Lecce, 4 casi, e Brindisi con 9 casi. Ulteriori 2 casi sono relativi a residenti fuori regione, mentre un ulteriore caso, la cui residenza non era nota, è stato riattribuito e classificato. Ancora decessi, 3, tutti nella provincia di Foggia. Salgono a 471 i ricoverati negli ospedali.