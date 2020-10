Altri 321 casi positivi in Puglia, 165 nel barese

Meno test, 2446, ma sempre alto in numero dei contagi in Puglia. Sono stati 321 nelle ultime 24 ore, con la provincia di Bari che segna sempre il numero più alto con 165 casi positivi. Con il focolaio di Monte Sant’Angelo, la provincia di Foggia fa registrare 63 casi. Le due provincie sono le più colpite dalla seconda ondata di Covid 19. Non va meglio nella Bat, che fa registrare 31 nuovi casi, e la provincia di Brindisi con 24 casi. Anche il leccese fa registrare un picco nella giornata odierna con 20 casi, il tarantino ne conta 13. Ci sono poi 2 casi di residenti fuori regione, e altri 3 la cui provincia di residenza non è nota. Sono stati registrati 4 decessi, 2 nel foggiano, uno nella Bat, l’ultimo nel tarantino. Sono 435 i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Sale a 38 il numero dei sedati e intubati nelle terapie intensive. La buona notizia è che nelle ultime 24 ore sono guariti dal Covid 87 pazienti.