Scende a 301 il numero dei nuovi casi in Puglia. 154 sono nel barese

Il bollettino odierno, pubblicato dalla Regione, riferisce di altri 301 casi positivi al Covid 19. Oltre la metà 154, sono in provincia di Bari. Un nuovo focolaio scoperto in una residenza protetta di Monte Sant’Angelo, fa salire, nel foggiano, il numero dei positivi a 75. Altri 30 casi sono registrati nella Bat, mentre nel tarantino sono 13. Una impennata di casi anche nel brindisino con 22 nuovi contagi, mentre presenta numeri più bassi il leccese con 7 nuovi positivi. Ancora un’altra positività riguarda un residente fuori regione. Sono stati registrati 3 decessi, 2 nel barese, uno della Bat. Complessivamente il numero dei ricoverati sale a 413, 36 di essi, il numero è sempre in crescita, sono in terapia intensiva.