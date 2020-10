Ancora un picco di contagi in Puglia: nel barese sono 152, in Puglia 350

Sale a 350 il numero complessivo di tamponi positivi in Puglia a fronte degli oltre 5380 test somministrati. È sempre la provincia di Bari a far registrare, con 152, il più alto numero di nuovi casi. Seguita da quella di Foggia che fa registrare 89 positivi nelle ultime 24 ore. Anche la provincia di Taranto fa registrare numeri alti con 54 casi, mentre nella Bat sono 21. Continuano sempre a essere più contenuti i nuovi contagi nel leccese, 9 casi, e nel brindisino 15. Altri 4 nuovi contagi sono attribuibili a persone residenti in altre regioni. Due i decessi registrati, entrambi in provincia di Taranto. Sale a 401 il numero dei ricoverati, una cifra che ha fatto riattivare il reparto Covid del Miulli di Acquaviva, che ha messo a disposizione 200 letti per far fronte alla crescente emergenza. Continua a salire anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 26, un dato aggiornato al 16 ottobre, anche questo in continua crescita.