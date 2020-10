In Puglia i nuovi casi sono 313, nel barese 162. Cinque i decessi

È sempre la provincia di Bari a far registrare il maggior numero di casi positivi al coronavirus. Dei 313 nuovi contagi rilevati in tutta la Puglia, 162 sono nell’area metropolitana. Con il capoluogo pugliese che continua a segnare numeri alti, adesso in due precisi quartieri: il Libertà e il San Paolo, dove si contano non meno di 30 nuovi contagi al giorno. Numeri alti anche nelle provincie di Foggia, con 45 nuovi casi, nella Bat, i nuovi contagi sono 40, e nel tarantino con 52 casi. Numeri più bassi nel leccese, 5 casi, e nel brindisino, 8 casi. Ancora un caso registrato in Puglia, ma relativo a un residente fuori regione. Anche per i decessi i numeri sono in crescita. Nella giornata odierna ne sono stati registrati 5, 2 in provincia di Bari, e 1 per provincia nel leccese, nel foggiano e nel tarantino. Sempre in crescita il numero dei ricoverati che complessivamente sono 352, di questi, il dato ufficiale è delle 24 ore precedenti, 23 sono in terapia intensiva.