Sale a 10 il numero dei casi positivi a Giovinazzo

Sono 10 i casi di contagio a Giovinazzo. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma affermando anche che uno dei pazienti è in ospedale. Da notizie ufficiose, e quindi non confermate, dovrebbe essere ricoverato a Taranto da diversi giorni. Da quanto si apprende dal post pubblicato sulla pagina facebook del sindaco, tra i contagiati ci sarebbe una persona domiciliata temporaneamente a Molfetta e un'altra di Bari che però risiede temporaneamente a Giovinazzo. Nel corso della serata Depalma ha anche riunito il comitato operativo comunale per organizzare la gestione di questa nuova fase della pandemia. Soprattutto per sorvegliare i luoghi maggiormente affollati e presidiarli con servizi mirati.