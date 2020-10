Un quinto caso di positività a Giovinazzo

Sale a 5 il numero dei positivi al coronavirus a Giovinazzo. Lo fa sapere il sindaco Tommaso Depalma, riferendo quanto appreso dalla Prefettura. Ma, secondo il primo cittadino, ci potrebbe essere un disallineamento tra i dati pubblicati dal bollettino regionale e il report che arriva nei singoli comuni. Dati che darebbero un numero di casi ben superiore nella città. Il dato confortante, sempre secondo Depalma, è che i casi accertati non hanno dato origine a contagi in ambito familiare. Intanto il «drive in covid» di Giovinazzo lavora a pieno regime. Essendo uno dei punti ritenuti strategici dalla Asl Bari, arrivano nel punto di via Papa Giovanni XXIII, anche dalle città limitrofe persone avviate dal servizio sanitario per essere sottoposti a tampone. Gli eventuali positivi non entrano però nel novero dei casi locali, ma vengono attribuiti alle città di residenza.