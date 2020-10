È sempre in salita la curva del contagio in Puglia

Un nuovo picco di contagi in Puglia. Sono 315 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. oltre la metà, 169 nella provincia barese. A concorrere a numeri così alti di contagio, il nuovo focolaio rilevato in una residenza protetta di Alberobello, dove sono risultati positivi 50 ospiti e 12 operatori. «In considerazione del quadro epidemiologico complessivo – ha dichiarato il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce - è stato dato incarico al direttore del Distretto socio sanitario competente di supportare la struttura per le eventuali necessità di tipo sanitario». Per gli altri registrati nella provincia, buona parte sono relativi a contatti stretti di persone già risultate positive al coronavirus. In provincia di Foggia i numeri dei nuovi casi, 55 nella giornata odierna, continuano ad essere elevati. Così come nella Bat, dove i casi rilevati sono 28. Anche il tarantino presenta numeri alti, sono 37 i casi accertati, mentre si assiste a un incremento anche a Lecce, 11 casi e a Brindisi,13 casi. Altri due casi riguardano contagiati rilevati in Puglia ma residenti fuori regione. Sono stati registrati ancora due decessi, uno nel barese, l’altro nel foggiano.