Riapre l’ospedale Covid di Bisceglie chiuso tre mesi fa

Altri 180 casi di Covid 19 in Puglia, più della metà, 92, nell’area metropolitana di Bari. Anche nella provincia di Foggia, il numero dei nuovi contagiati rimane alto, sono in 40, tanto da mettere in allerta le strutture sanitarie del capoluogo dauno, per il numero crescente dei ricoveri, anche nelle terapie intensive. Anche la Bat continua a registrare numeri piuttosto alti. I casi odierni in quella provincia sono 18 ed è stato riattivato l’ospedale covid di Bisceglie, chiuso da giugno. Le provincie meridionali della Puglia sembrano reggere meglio l’impatto con la seconda ondata del coronavirus. In nuovi casi sono 7 nel leccese e 1 nel brindisino. A Taranto i nuovi contagiati sono 18, ulteriori 2 casi sono attribuiti a residenti fuori regione. I dati odierni sono il risultato di 5588 tamponi somministrati. Un numero record per la Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche due decessi, uno nel barese, l’altro nel tarantino. Complessivamente sono 333 i ricoverati.