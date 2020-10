Nelle ultime 24 ore la quasi totalità dei nuovi casi è in provincia di Bari

Dei 136 nuovi casi di contagio registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, quasi tutti sono attribuiti a Bari e alla sua area metropolitana. Ben 114, infatti sono quelli rilevati nella provincia, mentre rimangono più contenuti i numeri diffusi dalle altre Asl pugliesi. Dai 2433 tamponi somministrati, nella Bat sono risultati 24 casi, 4 in provincia di Foggia, altrettanti nel leccese, 7 in provincia di Taranto. Dal totale dei casi rilevati, sarebbero stati 153, sono stati sottratti 17 nuovi contagi, tutti riclassificati e riattribuiti ad altre regioni. C’è stato un picco nei decessi, 6 in totale, distribuiti nella provincia di Bari, 2, nella provincia di Taranto, 1, e nel foggiano 3. Sale ancora il numero dei ricoverati, che ha raggiunto quota 326, di questi 19 sono in terapia intensiva. A Giovinazzo rimangono confermati i 4 casi accertati nei giorni scorsi.