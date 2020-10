Dal Ministero della Salute: «Evitare eventi e iniziative a rischio aggregazione»

Dei 212 nuovi casi totali di Covid 19, ben 95 sono registrati in provincia di Foggia. Nel barese i numeri sono leggermente migliori ma comunque parlano di 71 contagi. Le due provincie continuano a rappresentare, ormai da qualche settimana, circa la metà dei nuovi casi nella Regione. Più altalenanti i casi registrati nelle altre provincie. Con la Bat che segna 26 casi, la provincia di Brindisi con 4 casi, 7 nel leccese e 10 nel tarantino. Nel foggiano ancora un decesso. Fermo a 322 il numero dei ricoverati con sintomi negli ospedali pugliesi, con il numero dei pazienti in terapia intensiva, dato aggiornato alle 24 ore precedenti dal Ministero della Salute, è di 22. Secondo il report diffuso dallo stesso Ministero, in Italia si registra un incremento di casi da 10 settimane consecutive. Sono segnali significativi di criticità circa la diffusione del virus, che sta determinando un notevole carico sui servizi sanitari territoriali. Sempre secondo il Ministero, il report aggiornato è relativo alla settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre, «è necessario evitare eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati». Cosa che evidentemente non è stata tenuta in considerazione in occasione degli ultimi avvenimenti sportivi, almeno nella nostra Regione.