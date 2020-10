Il virus non si ferma. Altri 184 casi in Puglia

Altri 184 casi di positività al Covid 19 registrati oggi in Puglia. Sempre le provincie di Bari e Foggia quelle che presentano il maggior incremento. 52 nel barese, 60 nel foggiano, dove è avvenuto anche un decesso. Incrementi che sono causati dai focolai già noti, a cui però si aggiungono positività registrate nelle corsie di ospedale tra medici e infermieri. In particolare nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo di Bari. Anche la provincia di Taranto, a seguito del focolaio individuato in un istituto scolastico, fa registrare un numero alto, 43, di nuovi casi. Nelle altre provincie si registrano 4 casi nel brindisino, 11 nella Bat, 9 nel leccese e ulteriori 5 casi attribuiti a residenti fuori regione. Scende di una unità il numero dei ricoverati, sono 322, mentre in terapia intensiva rimangono in 23. Molti, forse troppi sono i giovani che risultano positivi al virus. In gran parte asintomatici, ma che possono trasmettere il Covid ad altre persone, e tra questi anche agli anziani o a chi ha patologie pregresse, che sono poi quelli che devono ricorrere alle cure ospedaliere. Ospedali che stanno di nuovo raggiungendo la soglia critica.