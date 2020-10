Non solo Giro. Stamattina la consegna di riconoscimenti agli «Eroi della sicurezza»

È ormai consuetudine. In occasione del Giro d’Italia, la società Autostrade per l’Italia intende premiare quegli operatori della viabilità che si sono distinti per coraggio e dedizione. In questa nona edizione del premio, «Eroi della sicurezza» il titolo, proprio in concomitanza con la tappa Giovinazzo Vieste, Autostrade per l’Italia premia 14 ufficiali della Polizia Stradale, con cui lavora ogni giorno e in stretta collaborazione, per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio lungo tutte le autostrade italiane. La Polizia Stradale contestualmente assegnerà un riconoscimento a 10 operatori di Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a disposizione competenze e impegno, ben oltre le proprie mansioni. Inoltre la Polizia Stradale del comparto di Bari consegnerà un riconoscimento a Luciano Di Nunno, Carmelo Spicoli, Michele Colella e Alessandro Aruanno della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, per la prontezza dimostrata nella gestione della viabilità il 24 luglio scorso, quando, come riportato anche dalle principali cronache nazionali, un furgone portavalori in transito sull’A14, veniva assalito all’altezza di Cerignola. L’evento è stato di particolare complessità poiché entrambe le carreggiate dell’autostrada erano bloccate. I malfattori oltre che ad assaltare il furgone blindato, avevano dato alle fiamme diversi veicoli e cosparso la sede autostradale con numerosi chiodi a tre punte, al fine di sbarrare la strada e interdire l’arrivo delle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo degli addetti autostradali si è concluso assicurando la via di fuga a tutti gli utenti rimasti intrappolati. Autostrade per l’Italia consegnerà inoltre un riconoscimento al Vice Ispettore Arcangelo Pastore e all’Assistente Francesco Abbadessa, in servizio presso la Sottosezione autostradale di Bari per aver interrotto la corsa di un camion, letteralmente saltando a bordo della cabina di guida, che procedeva senza conducente alla guida.