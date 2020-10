Ancora in salita il numero dei casi positivi al Covid

Continua a salire la curva dei nuovi casi di Covid 19. Sono 249, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti, quelli registrati dal dipartimento per la Promozione della Salute. Ancora nelle provincie di Bari e Foggia il numero più alto dei positivi. 66 nel barese, 87 nel foggiano. Nonostante i numeri alti «la situazione è sotto controllo» ha dichiarato il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, che evidentemente si riferisce al continuo monitoraggio dei focolai attivi in provincia. Sulla stesa lunghezza d’onda anche il direttore della Asl foggiana Vito Piazzolla. «In riferimento alle positività segnalate – ha riferito - si tratta, nella maggior parte dei casi, di contatti stretti individuati nell'ambito di focolai familiari già tracciati in precedenza. Sotto l'attenzione del Servizio di Igiene anche alcune positività registrate in una Rsa e due strutture per anziani della provincia». Crescono i numeri dei contagi anche nelle altre provincie pugliesi. Sono 36 i nuovi casi nella Bat. Casi che sono il ricondizionamento dei dati precedenti. Quindi, secondo il direttore di quella Asl Alessandro Delle Donne, non c’è nessun picco. Anche le provincie di Taranto e Lecce fanno registrare un aumento dei nuovi casi. Nella prima provincia 27, nella seconda 24. In larga parte i nuovi contagi sono riconducibili a contatti stretti di chi aveva manifestato in precedenza il virus. A Taranto particolare attenzione per un caso scoperto all’interno del siderurgico. In provincia di Brindisi i casi sono 6, tutti asintomatici o con lievi sintomi. Ci sono da registrare due decessi in provincia di Bari. Con il numero dei ricoveri in ospedale sale a 323.