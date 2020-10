Boom di contagi, 175, in provincia di Bari. 248 in Puglia

Il ritardo odierno nella diffusione del consueto bollettino epidemiologico non prometteva niente di buono. E infatti il numero dei nuovi contagi in Puglia è schizzato a 248 casi. Un picco che fa tornare indietro all’aprile scorso, quando l’intero Paese era in piena emergenza. Residenze sanitarie, case di cura, istituti scolastici, i luoghi dell’emergenza attuale. Bari, con 175 nuovi casi, e Foggia, con 27 casi, le provincie più colpite. «I casi di positività nell’area metropolitana – ha spiegato il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, sono riferiti per la maggior parte a contatti stretti di positivi già tracciati in precedenza. Il dipartimento di prevenzione ha poi individuato una serie di cluster: si tratta di istituti scolastici tra Bari e provincia, una Residenza sanitaria per anziani, una casa di cura privata e un gruppo di stranieri presenti sul territorio». Nel foggiano è sempre il focolaio individuato nel Don Uva, una struttura sociosanitaria a far registrare il numero maggiore di casi. Tra ieri ed oggi i positivi registrati sono 35 ospiti e 37 operatori. Nel tarantino i nuovi casi sono 17. In questa provincia si è verificato anche un decesso. Nella Bat i contagiati delle ultime 24 ore sono 15, mentre le leccese sono 10. Nel brindisino, provincia che segna il minor numero di casi, i contagi sono 3. Un ultimo caso è riferibile a una persona residente fuori regione. I ricoverati sono attualmente 301, di questi 23 sono nei reparti di terapia intensiva.