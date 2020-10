Ancora un picco di contagi in Puglia

Salgono a 196 i casi positivi in Puglia. Sono di nuovo le strutture protette a destare maggiori preoccupazioni per la diffusione del Covid 19. A bari come a Foggia. Nella provincia barese i nuovi casi di contagio sono 68. Di questi 17 si riferiscono ad una casa di cura privata, dove ad essere stati colpiti sono stati gli operatori sociosanitari. E nel foggiano che conta complessivamente 80 positivi, ben 35 ospiti e 9 operatori sanitari hanno contratto il virus nella struttura Don Uva. Tutti gli altri contagi sono riferibili a focolai già noti e sotto stretta sorveglianza. La quasi totalità di questi nuovi contagi non presenta sintomi o ne accusa lievi. Continua, nel tarantino il monitoraggio e il tracciamento dei casi già individuati all’internodi un istituto scolastico. I nuovi casi sono 27. Nelle altre provincie sono risultati positivi in 3 nel brindisino, in 10 nella provincia di Lecce e in 7 nella Bat. Un ultimo caso è attribuito a una persona residente fuori regione. Non ci sono stati decessi ma il numeri dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi continua a salire. Sono 274, 24 dei quali in terapia intensiva.