Un nuovo focolaio in una scuola di Taranto

Torna a superare quota cento in Puglia il numero dei casi positivi da Covid 19. Sono 106 complessivamente, rilevati da oltre 4400 tamponi somministrati. Ci sono stati anche 4 decessi, 2 in provincia di Bari, 1 nel foggiano, l’altro nel leccese. È ancora l’area metropolitana di Bari, con 30 casi, a far registrare il numero più alto di contagi. Mentre emerge un nuovo focolaio nel tarantino, dove sono stati rilevati 25 casi, quasi tutti riferibili agli studenti di un solo istituto scolastico. Non va meglio nel foggiano dove ci sono 26 nuovi casi, e nella Bat che segna 15 contagi nelle ultime 24 ore. Nelle provincie di Brindisi e Lecce, i nuovi casi sono rispettivamente 3 e 7. Continua a salire il numero dei ricoverati, sono attualmente 265, in 14 sono in terapia intensiva.