In Puglia sono 83 i nuovi casi Covid, 29 nel barese

I nuovi casi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore sono 83. Con un nuovo focolaio che si è acceso in provincia di Foggia, dove sono stati riscontrati in una residenza protetta per anziani a Ascoli Satriano, 22 casi, tra operatori e ospiti, sui 27 complessivi. Per 4 degli ospiti della residenza, è si è dovuto ricorrere al ricovero in ospedale. Nel barese i nuovi casi sono 29, e nella Bat, provincia che sta facendo registrare un incremento di nuovi contagi, 25. Meglio nelle altre provincie con nuovi casi che nelle provincie di Lecce e Brindisi si fermano a 1, mentre nel tarantini i nuovi contagi sono 2. In questa provincia però c’è da registrare un decesso. Il numero complessivo dei ricoverati sale a 253. Il direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, fa sapere che i focolai attivi in Puglia sono 14, tutti sotto stretta sorveglianza. I monitoraggi continui consentono di individuare i casi di contagio, anche quelli asintomatici, e di contenerli in isolamento fiduciario. Unico modo, al momento, per limitare il più possibili il diffondersi del virus.