Un altro picco di contagi in Puglia

Ancora un picco di contagi in Puglia. Le ultime 24 ore hanno segnato 151 casi positivi, con ben 97 nel solo barese. «Per un riallineamento dei dati epidemiologici relativi ad alcuni focolai già noti e sotto il controllo dell’autorità sanitaria. Si tratta, quindi, di casi di contatti familiari e comunitari», ha dichiarato il direttore generale della Asl Bari Antonio Sanguedolce. In altre parole erano casi posti in osservazione e in quarantena, che infine hanno manifestato i sintomi del virus. Anche la Bat nell’ultima giornata si riscopre avere un numero considerevole di nuovi casi, 21 per l’esattezza, così come nella provincia di Foggia continuano ad essere attivi i focolai già conosciti. Ci sono in quella provincia ulteriori 16 casi. Nelle altre provincie, quelle più meridionali della Puglia i casi sono 8 nel tarantino, 4 nel brindisino e 3 nel leccese. Ci sono anche due casi la ci provincia non è nota. Complessivamente sono in 244 ad essere ricoverati in ospedale. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute in 13 sono in terapia intensiva.