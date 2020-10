Emiliano ha deciso: mascherine anche all’aperto

Obbligo di mascherine indossate non nei luoghi chiusi ma anche all’aperto. Almeno dove non è possibile «garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro». È questo il testo dell’ordinanza firmata ieri dal presidente Michele Emiliano, con validità immediata, e valida su tutto il territorio regionale. L’obbligo rimane valido per tutta la giornata, quindi non solo nelle ore serali o della movida, e come recita l’ordinanza «in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico». Da tale obbligo sono esenti «i bambini al di sotto dei 6 anni, ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro». Naturalmente tra congiunti l’obbligo di indossare la mascherina decade. Le trasgressioni sono soggette a sanzioni. Lo scopo è quello di limitare e circoscrivere la circolazione del Covid 19. L’impennata dei contagi nelle ultime settimane suggerisce comportamenti più consoni al momento.