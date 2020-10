In Puglia sono 111 i nuovi casi, nel barese 65

Continua il saliscendi della curva del Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 111 nuovi casi. Sempre nella provincia di Bari, con 65 casi, il numero più alto dei contagi. Nella stessa provincia è stato registrato anche un decesso. Nelle altre provincie pugliesi i nuovi casi sono 8 nella Bat, 10 nel foggiano, 11 nel Salento, 14 nel tarantino e 1 in provincia di Brindisi. Continua a salire costantemente anche il numero dei ricoverati negli ospedali Covid. Attualmente nei reparti dedicati alla cura del virus sono 238, due in più rispetto alla giornata precedente. Ci sono anche 12 guariti in più rispetto a ieri, il che fa salire il numero di quanti hanno vinto il virus a 4724 persone.