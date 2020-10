Al Mamas per «Puliamo il mondo»

Si doveva tenere la scorsa settimana, ma causa maltempo, «Puliamo il mondo», l’evento che annualmente Legambiente propone e organizza in tutta Italia, era stato rimandato. Viste le condizioni meteorologiche favorevoli, la manifestazione si terrà oggi a partire dalle 16,30. In prima linea per ripulire dai rifiuti il tratto di costa vicino al Mamas, sarà ancora la «2hands Giovinazzo». L’associazione, che si è già resa protagonista della pulizia di alcune spiagge giovinazzesi, ha raccolto l’invito di Legambiente Puglia. L’evento è patrocinato dal Comune.