Meno casi in Puglia, il maggior numero a Bari e Foggia

Nella giornata odierna scende a 72 il numero dei casi positivi al Covid 19. Sono sempre le provincie di Bari, con 28 positivi, e Foggia con 29, le aree pugliesi dove maggiormente il virus circola. Nel barese si è anche registrato un decesso. Nella Bat i nuovi casi sono 9, meglio nelle altre provincie. Con Lecce che registra 4 casi e Taranto con 2. Complessivamente in Puglia ci sono 2663 positivi con 236 ricoverati e tra questi ultimi in 14 sono in terapia intensiva. Continua incessante il tracciamento dei casi riscontrati per poter isolare tutti i focolai che potrebbero accendersi, anche con l’apertura delle scuole. Sono proprio le istituzioni scolastiche ad essere maggiormente monitorate in tutta Italia. Sono luoghi di aggregazione, che al pari dei posti di lavoro e delle strutture sanitarie, dove più si concentrano persone, i luoghi dove maggiormente il virus potrebbe circolare.