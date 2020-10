Di nuovo oltre quota cento i casi positivi in Puglia

Supera di nuovo quota cento il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Puglia. Sono 114 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore, ben 74 in provincia di Bari. «Si tratta in massima parte di contatti stretti di casi già noti, risultato dell'attività di monitoraggio e tracciamento condotta in maniera capillare da parte delle strutture e del personale impiegato nella sorveglianza epidemiologica», è stato il commento del Direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Se l’area metropolitana barese ha il primato negativo di casi positivi, anche il foggiano presenta numeri piuttosto alti. Nella provincia i nuovi casi rilevati sono 19, e si aggiunge anche un decesso. Numeri più contenuti nelle altre provincie, che comunque raccontano di come il virus continui a circolare. Nella Bat i nuovi contagi sono 5, nel leccese 6, nel brindisino un solo caso e in provincia di Taranto ci sono 8 nuovi contagi. Ancora un contagio per un residente fuori regione ma rilevato dalle strutture sanitarie pugliesi. Sale ancora il numero dei ricoverati in ospedale. Sono attualmente 231, 11 dei quali in terapia intensiva. Numeri che fanno salire il totale complessivo dei positivi a 2607. Da inizio pandemia i decessi sono 596.