Bari, Foggia e Bat le provincie più colpite dal Covid

Le province di Bari, di Foggia e della Bat segnano il maggior numero di nuovi casi di Covid 19 in Puglia. Sui 99 contagi registrati nelle ultime 24 ore, 32 sono nel barese, 30 nella Bat e 33 nel foggiano. Segno che i 35 focolai segnalati in tutta la regione sono attivi più che mai. Sale anche il numero dei decessi. Nell’ultima giornata se ne sono contati 2 in provincia di Foggia, 1 nella Bat. Nelle altre provincie il virus appare essere più sotto controllo. Infatti i casi registrati nel leccese e nel tarantino sono 2 per provincia, mentre un ultimo caso è riferibile a persona residente fuori regione. Da registrare la buona notizia secondo cui gli addetti al tracciamento dei contatti relativi a chi ha contratto il virus sono riusciti sempre a ricostruire la mappa del contagio. La cattiva notizia è che l’indice Rt, quello che segna la diffusione del virus è salito a 1,3, cioè al di sopra della soglia di sicurezza. L’incidenza del Covid sulla popolazione, al 20 settembre scorso era di oltre 29 contagiati ogni 100mila abitanti. Una ragione in più per non abbassare la guardia.