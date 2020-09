Sono in totale 4 i casi positivi a Giovinazzo

Sarebbero tutti fuori dal tunnel del Covid 19 i giovinazzesi rimasti contagiati ad agosto. Tutti tranne uno, il cui tampone continua evidentemente a risultato positivo. Lo fa sapere il sindaco Tommaso Depalma che però avverte di altri 3 positivi in città, che, secondo le sue affermazioni, avrebbero contratto il virus nel mese di settembre. Di un caso si avevano già notizie, degli altri due, sembrerebbe esserci conferma delle voci che già giravano nei giorni scorsi, ma su cui non c’era alcuna evidenza ufficiale. Alla luce del nuovo rapporto del sindaco, lo stesso primo cittadino raccomanda a tutti la massima attenzione e di usare le misure di precauzione personale, soprattutto con la riapertura delle scuole, che come sentiamo, possono diventare focolai che creano problemi al normale svolgimento delle lezioni. Per questo rimangono sempre valide le indicazioni del Ministero della Salute: indossare la mascherina, lavarsi frequentemente e bene le mani, mantenere le distanze di sicurezza. E poi l’invito a scaricare sul proprio cellulare l’app Immuni, uno strumento in più per rintracciare i propri contatti in caso di contagio.