Un nuovo focolaio nel foggiano per una festa famigliare

Dagli oltre 4mila tamponi somministrati in Puglia, sono risultati 76 casi positivi nelle ultime 24 ore. Nella provincia di Bari «solo» 24, un numero nettamente inferiore rispetto ai giorni precedenti. È nella provincia di Foggia, che nella giornata odierna è stato rilevato il numero maggiore di contagi, 37, la metà dei quali sono riferibili ad una festa che si è svolta in ambito familiare. Mentre nella Bat, dove ieri è stato scoperto un focolaio scoppiato tra gli aderenti ad una gita in Umbria, i casi sono 6, riconducibili allo stesso gruppo di gitanti. È più sotto controllo la situazione delle altre provincie. I casi sono limitati a 2 nel brindisino, 1 nel leccese e 6 nel tarantino. Per fortuna non si è verificato alcune decesso, ma il numero dei ricoverati lentamente continua ancora a salire. Sono in 224 ad aver bisogno di cure ospedaliere, in 11 sono in terapia intensiva.