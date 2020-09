Tutto pronto per la Fiera del Levante

Come in precedenza annunciato, la 84esima Fiera del Levante aprirà i battenti sabato prossimo. Un periodo, quello di ottobre, anomalo rispetto alla tradizione della Campionaria, causa Covid 19. La Fiera riapre nel rispetto delle misure di prevenzione, a cominciare dall’acquisto dei biglietti d’ingresso che, ad un costo di 3 euro, è invariato rispetto allo scorso anno, sono disponibili online sulla pagina internet della Fiera del Legante già da ieri. Sono disponibili anche in 247 punti vendita distribuiti tra Puglia, Basilicata e Calabria, il cui elenco è sempre pubblicato sulla pagina internet. Oppure, per chi non ha dimestichezza con il digitale, i biglietti sono acquistabili presso i botteghini dell’ingresso orientale della Campionaria. Saranno biglietti nominativi e contingentati giornalmente, al prezzo di 2,50 euro. Per chi vuole arrivare in Fiera in bicicletta, l’ingresso rimane gratuito, così come per le persone con disabilità e per un loro accompagnatore. Gratuito anche l’ingresso per i bambini al di sotto dei 6 anni. Il Mediterraneo e il Mezzogiorno, sarà il tema che animerà gli eventi previsti durante la Campionaria. La chiusura delal Fiera del Levante è fissata per l'11 ottobre.