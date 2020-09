Dopo una gita in pullman 16 contagiati nella Bat

Un altro balzo in avanti della curva del contagio in Puglia. A risultare positivi al covid sono stati in 90 nelle ultime 24 ore, nonostante il basso numero di tamponi effettuati, 1456 nelle ore precedenti. Il primato dei casi positivi spetta ancora una volta alla provincia di Bari che ne registra 52. Un nuovo focolaio è stato rinvenuto nella Bat dove su un numero complessivo per quella provincia di 22 casi, 16 si riferiscono a persone che hanno partecipato ad una gita in pullman. Tra i 9 casi rilevati nel foggiano, uno si riferisce ad un operatore sanitario del Poliambulatorio di Foggia rimasto contagiato. Il servizio di igiene ha già ricostruito la catena dei contatti che attualmente sono in isolamento fiduciario. Nelle altre provincie i nuovi casi sono 4 nel leccese, 2 nel brindisino e 1 residente in una provincia non nota. Nel foggiano si registrano anche due decessi. Continua a salire il numero delle persone ricoverate per il Covid 19. Sono adesso 229. Di questi in 12 sono in terapia intensiva.