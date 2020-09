In Puglia 76 nuovi casi, nel barese sono 30

Sembra che la curva del Covid 19 vada stabilizzandosi in Puglia al di sotto dei cento casi giornalieri. Anche se rispetto a ieri in nuovi casi accertati sono aumentati fino a 76, 25 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Nel Barese e nel foggiano il numero maggiore come è ormai da settimane. Rispettivamente nelle due provincie i nuovi casi sono 30 e 17, mentre nella Bat la curva risale fino a 12 nuovi casi. Anche nel tarantino i casi rilevati oggi sono 12, mentre la provincia di brindisi rileva sono un caso. Nel leccese sono in 3 ad essere risultati positivi al tampone, e c’è un ultimo caso riferito a persona residente fuori regione. Non ci sono stati decessi, mentre il numero dei ricoverati sale a 222. Tanto che il Policlinico di Bari ha deciso di riattivare un reparto Covid all’interno del Padiglione D’Agostino.