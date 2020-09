Torna a scendere il numero dei nuovi contagi

Torna a scendere il numero dei nuovi casi in Puglia. Ma per contro continuano i decessi. Sono 3, quelli rilevati, 2 in provincia di Foggia, 1 nel tarantino. Complessivamente sono 51 i casi registrati, oltre la metà, 27, nell’area metropolitana di Bari. Nel foggiano, provincia che aveva destato preoccupazione per i focolai dei giorni scorsi, il numero di nuovi casi è sceso a 9, mentre nelle altre provincie i contagiati sono 5 nella Bat, 2 nel brindisino, 2 in provincia di Taranto e 6 in provincia di Lecce. Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale. Con le ultime dimissioni sono rimasti nei nosocomi pugliesi 214 pazienti con l’infezione dal coronavirus. Ma sale di una unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Attualmente sono in 11.