Un decesso e 90 nuovi casi di Covid

Sono 90 i casi di positività rilevati oggi dal servizio sanitario regionale. Di questi 23 nella provincia di Bari, dove è stato registrato un decesso, quello di un 52enne di Putignano, compagno di una operaia della ditta di ortofrutta, che aveva contratto il virus nel focolaio scoperto alcune settimane addietro. Alto anche il numero dei positivi in Capitanata, 36 casi, dove è attivo un altro focolaio e dove nel solo ospedale, i Riuniti di Foggia sono ricoverati in 64. Nella Bat i casi sono 17, riferibili probabilmente alle scuole chiuse per positività riscontrate tra studenti e personale scolastico. Va leggermente meglio nelle altre provincie pugliesi. A brindisi i casi sono 2, nel leccese 9, nel tarantino 3. Complessivamente i ricoverati pugliesi sono 218, uno in più rispetto alle precedenti 24 ore. In 10 sono in terapia intensiva.