Scende leggermente la curva dei contagi

Tre le vittime del covid 19 nelle ultime 24 ore. due nel barese l’altra nel tarantino. Sale a 217 il numero dei ricoverati in ospedale. L’ultimo bollettino diramato dalla Regione fa sapere che in totale i nuovi contagi sono 73. Nell’area metropolitana i casi rilevati sono 37, nel foggiano, legati ancora al focolaio individuato nei giorni scorsi, contagiati sono 19. Un solo caso registrato in provincia di Brindisi, nel Salento sono 5 e in provincia di Taranto sono 6. Nella Bat, dove precauzionalmente sono state chiuse alcune scuole, già alla riapertura, i casi trovati positivi sono 5. Il totale dei casi positivi in Puglia, tra ricoverati e in isolamento domiciliare, è attualmente di 2263.