Due decessi e 89 casi in Puglia

Ancora 89 nuovi casi positivi e ancora 2 morti in Puglia. Uno nella provincia di Bari l’altro nel tarantino. Se per certi versi la curva del contagio sembra andare verso una stabilizzazione, continuano ad essere rilevati ulteriori casi relativi a focolai già individuati. È il caso della Provincia di Foggia dove i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 35. Un numero che per la prima volta, in questa seconda ondata, anche se non ufficialmente conclamata, del Covid, supera i contagi giornalieri dell’area metropolitana di Bari, dove i contagi sono 29. Contenuti i casi nel brindisino e nel leccese, dove sono stati registrati 2 casi per provincia. Così come nel tarantino, dove dopo che il focolaio di Ginosa Marina è stato circoscritto, i nuovi casi sono 6. Più alto il numero dei contagi nella Bat, dove i casi registrati sono 11, mentre si osservano 4 casi relativi a persone residenti fuori regione. Il numero dei ricoverati rimane stabile, 214 come ieri, mentre i guariti dal Covid nell’ultima giornata sono 55.