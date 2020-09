Più contenuto il numero dei nuovi casi in Puglia

Ad un alto numero di tamponi, 4516, corrisponde un calo nella curva che segna la diffusione del Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, infatti, 67 nuovi casi. Ancora Bari la provincia più colpita con 34 positivi e ancora Foggia con 10 casi. In entrambe le provincie sono attivi due nuovi focolai scoperti in residenze protette. Sembra essere stato circoscritto il focolaio, sempre in residenza protetta, di Ginosa Marina in provincia di Taranto, che però continua a segnare ancora 7 nuovi casi e un decesso. Nelle altre provincie ci sono 3 casi in provincia di Brindisi, 6 nella Bat, altrettanti nel leccese. Un ultimo caso è riferibile a un residente fuori regione. I ricoverati in ospedale sono 214.