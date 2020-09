Due nuovi focolai di coronavirus in Puglia

Dai 1895 test somministrati nelle ultime 24 ore, sono emersi 81 casi positivi in Puglia. In provincia di Bari sono 37, tra questi 26 sono riferibili a un nuovo focolaio, quello scoperto nella residenza sanitaria barese Oasi di Santa Fara, che ospita 39 pazienti e 28 operatori. Per tutti è scattato l’isolamento e la ricostruzione di tutti i loro contatti. Un altro focolaio si è acceso in provincia di Foggia, sempre in una residenza sanitaria. Qui sono risultati positivi al Covid 16 ospiti e 4 operatori su 25 nuovi casi positivi nell’intera provincia. Per due ospiti della struttura sanitaria si è reso necessario il ricovero in ospedale. Nelle altre provincie i nuovi positivi sono 14 nella Bat, 4 nel leccese, 1 in provincia di Taranto, dove si è verificato anche un decesso. Sale ancora il numero dei ricoverati. Negli ospedali pugliesi sono in 212, 11 dei quali in terapia intensiva, ad aver bisogno di assistenza.