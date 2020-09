Ancora 50 casi positivi in Puglia, 29 nel barese

Sono 50 i casi positivi rilevati in questa domenica, 29 dei quali in provincia di Bari, quasi tutti relativi a contatti stretti già conosciuti e monitorati. Nel foggiano, provincia in cui nelle 24 ore precedente si era acceso un focolaio all’interno di una residenza per anziani, i nuovi casi accertati son 8, per 3 di loro si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Continua lo screening tra i dipendenti e gli ospiti della struttura, più di 80 persone, i cui risultati si potranno sapere nelle prossime ore. Nelle alte provincie i casi accertati sono 2 nel brindisino, altrettanti in provincia di Taranto, dove però si registra un decesso, 6 nel leccese e 3 nella Bat. Scende per fortuna il numero dei ricoverati, attualmente sono 210, mentre in isolamento domiciliare sono 1918.